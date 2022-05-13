Ловчев предположил ничейный счет в матче «Спартак» — «Зенит»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Зенитом» в рамках 29-го тура Тинькофф РПЛ.

«Сегодня «Зенит» сильнее. «Спартак» будет сражаться. В игре всякое может быть, но сейчас предпочтительнее, что «Зенит» выиграет, а я думаю, что матч может закончиться ничьей. Достаточно ли мотивации у «Зенита»? Все, что в красных майках с белой полосой — мотивация для всех команд», — сказал Ловчев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Команда Ваноли располагается на 9-м месте в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. В свою очередь, «Зенит» досрочно стал чемпионом России.

Игра пройдет в воскресенье, 15 мая в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».