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Сегодня, 16:26

Ловчев предположил ничейный счет в матче «Спартак» — «Зенит»

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Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Зенитом» в рамках 29-го тура Тинькофф РПЛ.

«Сегодня «Зенит» сильнее. «Спартак» будет сражаться. В игре всякое может быть, но сейчас предпочтительнее, что «Зенит» выиграет, а я думаю, что матч может закончиться ничьей. Достаточно ли мотивации у «Зенита»? Все, что в красных майках с белой полосой — мотивация для всех команд», — сказал Ловчев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Команда Ваноли располагается на 9-м месте в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. В свою очередь, «Зенит» досрочно стал чемпионом России.

Игра пройдет в воскресенье, 15 мая в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».

Евгений Ловчев
ФК Спартак (Москва)
0
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 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
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15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
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Г
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Гамид Агаларов

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Сочи

 11
П
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Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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