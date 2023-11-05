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Сегодня, 12:50

Кузьмичев: «Зачем Пиняев «Зениту»? Семак делает ставку на латиноамериканцев»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» порассуждал об уровне игры атакующего полузащитника команды Сергея Пиняева.

— От Пиняева в этом сезоне ждали большего? Не перехвалили мы его в прошлом году?

— О нем, в принципе, изначально говорили, возможно, в слишком коплиментарном тоне. Когда он переходил в «Локо», многие рассматривали его системообразующим игроком, который будет давать результат здесь и сейчас.

— Но этого не случилось.

— Сергей — безусловно, одаренный, талантливый парень, но еще молодой. В таком возрасте сложно стать лидером команды и в тяжелейших матчах делать разницу.

— То есть, все объективно?

— Это и возраст, и конкуренция. Вокруг него есть партнеры, которые уже брали титулы, что-то выигрывали в своей карьере. Сергею, надо признать, пока не хватает конкретики. Да, мы видим, хорошие рывки, открывания, но сейчас статистика Пиняева в этом сезоне оставляет желать лучшего. (В 13 матчах РПЛ 19-летний атакующий полузащитник забил один гол и отдал три результативные передачи. — Прим. «СЭ»)

— На днях Андрей Аршавин сказал, что он хотел бы, чтобы Пиняев оказался в «Зените». Допускаете, что в обозримом будущем мы увидим его в форме питерцев?

— Если «Зенит» чего-то хочет на нашем трансферном рынке, он этого, как правило, добивается (улыбается). Тут, как говорится, возможно все.

— А нужен ли Пиняев «Зениту»?

— Мое мнение — нет, не нужен.

— Почему?

— Есть немало примеров, когда российские ребята были на ведущих позициях в своих клубах, но после перехода в «Зенит», к сожалению, становились игроками ротации. Сергей Богданыч (Семак — Прим. «СЭ) делает ставку на латиноамериканцев. Такой у него подход. А российские исполнители у него, как правило, на подхвате, либо их выпускают в матчах Кубка, чтобы те же бразильцы отдохнули.

— Вы сейчас имеете в виду, прежде всего Александра Коваленко?

— Конечно. За парня очень обидно. Он провел потрясающий сезон в «Крыльях», а что теперь? Да, какое-то время он получает но, уверен, Александр заслуживает большего даже с учетом той обоймы полузащитников, которой располагает Семак.

«Пиняев не нужен «Зениту». Дзюбу надо менять раньше». Разбираем игру «Локо» перед дерби со «Спартаком»

Владимир Кузьмичев
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
2
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 1 : 2
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 0 : 2
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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