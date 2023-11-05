Кузьмичев: «Зачем Пиняев «Зениту»? Семак делает ставку на латиноамериканцев»
Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» порассуждал об уровне игры атакующего полузащитника команды Сергея Пиняева.
— От Пиняева в этом сезоне ждали большего? Не перехвалили мы его в прошлом году?
— О нем, в принципе, изначально говорили, возможно, в слишком коплиментарном тоне. Когда он переходил в «Локо», многие рассматривали его системообразующим игроком, который будет давать результат здесь и сейчас.
— Но этого не случилось.
— Сергей — безусловно, одаренный, талантливый парень, но еще молодой. В таком возрасте сложно стать лидером команды и в тяжелейших матчах делать разницу.
— То есть, все объективно?
— Это и возраст, и конкуренция. Вокруг него есть партнеры, которые уже брали титулы, что-то выигрывали в своей карьере. Сергею, надо признать, пока не хватает конкретики. Да, мы видим, хорошие рывки, открывания, но сейчас статистика Пиняева в этом сезоне оставляет желать лучшего. (В 13 матчах РПЛ 19-летний атакующий полузащитник забил один гол и отдал три результативные передачи. — Прим. «СЭ»)
— На днях Андрей Аршавин сказал, что он хотел бы, чтобы Пиняев оказался в «Зените». Допускаете, что в обозримом будущем мы увидим его в форме питерцев?
— Если «Зенит» чего-то хочет на нашем трансферном рынке, он этого, как правило, добивается (улыбается). Тут, как говорится, возможно все.
— А нужен ли Пиняев «Зениту»?
— Мое мнение — нет, не нужен.
— Почему?
— Есть немало примеров, когда российские ребята были на ведущих позициях в своих клубах, но после перехода в «Зенит», к сожалению, становились игроками ротации. Сергей Богданыч (Семак — Прим. «СЭ) делает ставку на латиноамериканцев. Такой у него подход. А российские исполнители у него, как правило, на подхвате, либо их выпускают в матчах Кубка, чтобы те же бразильцы отдохнули.
— Вы сейчас имеете в виду, прежде всего Александра Коваленко?
— Конечно. За парня очень обидно. Он провел потрясающий сезон в «Крыльях», а что теперь? Да, какое-то время он получает но, уверен, Александр заслуживает большего даже с учетом той обоймы полузащитников, которой располагает Семак.
«Пиняев не нужен «Зениту». Дзюбу надо менять раньше». Разбираем игру «Локо» перед дерби со «Спартаком»
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
|
2
|Краснодар
|13
|8
|4
|1
|21-8
|28
|
3
|Кр. Советов
|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|
4
|Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
5
|ЦСКА
|13
|5
|6
|2
|23-17
|21
|
6
|Пари НН
|13
|6
|2
|5
|12-11
|20
|
7
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
8
|Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|
9
|Факел
|14
|5
|3
|6
|13-16
|18
|
10
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
11
|Урал
|13
|4
|4
|5
|14-20
|16
|
12
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
13
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|1 : 2
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|0 : 2
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|- : -
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|- : -
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|11
|1
|1