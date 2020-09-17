Бывший арбитр ФИФА: «Не надо было удалять Комличенко, учитывая, что Шатова не наказали за более грубый фол»
13:57
Бывший арбитр ФИФА Любош Михел оценил эпизод с удалением нападающего «Динамо» Николая Комличенко в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (0:1).
На 51-й минуте встречи главный судья Сергей Лапочкин показал Комличенко вторую желтую карточку за фол в центре поля на полузащитнике гостей Оливере Абильдгоре во время борьбы за мяч в воздухе.
— Может, судья был немного прав, но, учитывая ход игры, Комличенко мог находиться во фрустрации, — сказал «СЭ» Михел. — Назначен пенальти, нет равновесия у решений судьи. Здесь есть игра локтем, но после того, что было, после того, что Шатову не показали карточку за более грубый фол в первом тайме, скажу, что и Комличенко не надо было удалять с поля.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 7-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи