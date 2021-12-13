Бывшая жена Мамаева Алана заявила, что он скрывает часть имущества от раздела

Адвокат Аланы Мамаевой Владимир Еремин заявил, что футболист Павел Мамаев скрывает часть имущества от раздела с бывшей женой.

«По большому счету, каждая из сторон выявила намерение о заключении мирового соглашения, однако надо, как говорится, определить порядок и ту массу супружеских долей, которые там должны быть. То есть мы считаем, что часть имущества сокрыта от раздела. Мы это готовы доказать, обосновать. Для этого будут направлены судебные запросы по нашим ходатайствам в рамках поданного нами встречного искового заявления», — приводит слова Еремина РЕН ТВ.

Мамаева подала на развод весной. В апреле Алана и Павел были официально разведены после восьми лет брака. Вместе они воспитывали общую дочь Алису.