Бюро исполкома РФС согласовало переименование «Нижнего Новгорода» в ФК «Пари НН»

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Бюро исполкома Российского футбольного союза согласовало переименование футбольного клуба «Нижний Новгород» в ФК «Пари НН», сообщает пресс-служба РФС.

«Согласовать переименование Автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб «Нижний Новгород» в Автономную некоммерческую организацию «Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» с сокращенным наименованием — АНО «ФК «Пари НН», — говорится в сообщении.

В сезоне-2021/22 «Нижний Новгород» занял 11-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, набрав 33 очка.