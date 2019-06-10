Бюджет "Урала" увеличится в сравнении с предыдущим сезоном

Сегодня, 10 июня, прошло заседание совета директоров "Урала", информирует официальный сайт клуба. Руководство команды считает удовлетворительным выступление команды в сезоне-2018/19.
В заявлении пресс-службы отмечается, что в ходе заседания был утвержден бюджет "Урала" на сезон-2019/20. В сравнении с предыдущим сезоном, бюджет немного увеличился с целью упрочить возможности клуба на трансферном рынке.
В прошлом сезоне "Урал" дошел до финала Кубка России, где проиграл "Локомотиву" (0:1). Екатеринбуржцы заняли 10-е место в турнирной таблице РПЛ с 38 очками.
❗️Сегодня состоялось заседание совета директоров #ФКУрал. Подробности 👉https://t.co/dDMmyEkTDN pic.twitter.com/YeZivM2W4W— ФК Урал (@FCURAL) 10 июня 2019 г.
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Дополнительная информация
http://fc-ural.ru/novosti/klub/sostoyalos-zasedanie-soveta-direktorov-urala