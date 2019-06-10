Бюджет "Урала" увеличится в сравнении с предыдущим сезоном

Сегодня, 10 июня, прошло заседание совета директоров "Урала", информирует официальный сайт клуба. Руководство команды считает удовлетворительным выступление команды в сезоне-2018/19.

В заявлении пресс-службы отмечается, что в ходе заседания был утвержден бюджет "Урала" на сезон-2019/20. В сравнении с предыдущим сезоном, бюджет немного увеличился с целью упрочить возможности клуба на трансферном рынке.

В прошлом сезоне "Урал" дошел до финала Кубка России, где проиграл "Локомотиву" (0:1). Екатеринбуржцы заняли 10-е место в турнирной таблице РПЛ с 38 очками.

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