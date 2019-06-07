Быстров не ожидал жесткого приема от "Виража" после возвращения в "Зенит" из "Спартака"

Большое интервью двукратного чемпиона России в составе "Зенита" (2010, 2011/12) и бронзового призера чемпионата Европы 2008 года Владимира Быстрова – о неурядицах в "Тосно", cамом порядочном человеке Игоре Денисове, cтранностях Фабио Капелло, самых жестких тренировках в карьере, взаимоотношениях с "Виражом" и Сергее Галицком в традиционной рубрике "СЭ" "Разговор по пятницам".

– Летом 2009-го вы вернулись в "Зенит" и оказались под страшным фанатским прессом. Как все это выдержали?

– Сейчас сам удивляюсь. А тогда… Конечно, было очень тяжело. Но я знал, что правда на моей стороне. Это придавало сил.

– Как-то разговаривали мы с Романом Павлюченко, тот произнес: "У Быстрова – железные нервы. Поражаюсь, насколько смелый он человек. Когда перешел из "Спартака" в "Зенит", проблемы-то возникли сразу. В Питер на матч с Лихтенштейном сборная приехала на поезде. На вокзале Быстрова поджидала толпа. Многие были в масках. Пока шли по перрону, они оскорбляли его, что-то бросали, один попытался ударить, но охранник сборной был начеку. Позже Вова признался мне, что первое время на улице не появлялся. Даже в магазин боялся выйти".

– Начнем с того, что эпизод на вокзале – спланированная акция. Ставшая полной неожиданностью. В 2005-м "Зенит" решил продать меня в "Спартак". Через четыре года появилась возможность вернуться в родной клуб. Я не скрывал: "Если позовут обратно – соглашусь не раздумывая". То, что часть болельщиков настолько нервно это воспримет, совершенно не предполагал. Скорее фанаты "Спартака" могли быть недовольны. Я же в разгар сезона ушел из команды, которая боролась за золото. Но доиграть там чемпионат было нереально. Мне сказали: "Либо переходишь сейчас, либо вопрос закрыт". Всё.

– В тот период в Питере на стенах домов царапали: "Быстров – свинья!" А на пруду перед базой в Удельной запустили маленький плот со свиной головой. Вы это видели?

– Плот – нет. Свиную голову видел. Да чего только не было! "Быстров – сдохни!", другие надписи. Сжигали футболки с моей фамилией. А перед матчем с "Ростовом", когда с командой на автобусе подъезжали к "Петровскому", заметили на арке повешенную куклу в спартаковской майке. Намек понятен. (Юрий Голышак, Александр Кружков)

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