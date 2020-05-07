Бышовец считает, что российский футбол не изменится

Известный отечественный специалист Анатолий Бышовец предположил, изменится ли чемпионат России в связи с пандемией коронавируса. Предполагается, что сезон возобновится в середине июня.

— На развитие игры влияет, в первую очередь, околофутбольная среда, — цитирует Бышовца «Спорт уик-энд». — Она никак не изменилась. Стало быть, и в самом футболе никаких изменений не произойдет. Мы в последние годы варимся в собственном соку. Уровень футбола в РПЛ не растет, что наглядно показали последние еврокубковые сезоны. Сложно ждать повышения футбольного интеллекта и футбольного образования российских игроков по мановению волшебной палочки.

— С какими проблемами столкнутся российские клубы в ближайшее время?

— Подготовку к завершающей части сезона придется начинать фактически с нуля. Конечно, это для российских клубов не в новинку. При проведении чемпионата по системе «осень — весна» у футболистов два отпуска и два подготовительных периода. С тем, что будет третий, столкнемся впервые. Как бы ни старались игроки и тренеры поддерживать форму в режиме самоизоляции, в полном объеме сделать это невозможно.