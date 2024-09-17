Бышовец: «Джикия усилит оборону «Химок», его лидерские качества нужны команде»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о переходе защитника Георгия Джикии в «Химки».

«После поражения «Химок» от «Акрона» необходимость в Джикии у команды точно есть. Он усилит оборону, у него есть лидерские качества, которые необходимы «Химкам». Для Георгия продолжение карьеры в таком клубе — вполне приемлемый вариант. Вопрос с надежностью в обороне является главным на сегодняшний день в «Химках». В этой команде Георгий может подтвердить свой уровень и показать свое мастерство, чтобы в дальнейшем у него были перспективы», — приводит «РБ Спорт» слова Бышовца.

Джикия подписал контракт с «Химками» до конца сезона-2024/25 с опцией продления еще на один год.