Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук прокомментировал переход брата Алексея в «Аталанту».

«Поначалу, когда Леха уехал, было желание заменить брательника. Конечно, непривычно. В комнате один, везде один. Кстати, был вариант, что «Локомотив» и «Аталанта» будут в одной группе Лиги чемпионов, перекинулись по этому поводу парочкой слов» — сказал Антон Миранчук в эфире клубного YouTube-канала.

«Самый тяжелый момент — это его прощание. Когда после игры с «Зенитом» мы все уезжали в сборные, а он на стадионе сказал свою речь. Я чувствовал, что уходит частичка меня», — заявил Антон Миранчук.