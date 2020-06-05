Был ли в карьере Погребняка тренер-мудак? Отвечает сам футболист

Нападающий «Урала» Павел Погребняк в интервью «СЭ» рассказал, случались ли у него конфликты с тренерами.

— Недавно Романа Широкова спросили, был ли в его карьере тренер, которого он считает мудаком — тот назвал Мурата Якина. А вам такие попадались? — вопрос Погребняку.

— Увы, было. Но я раз и навсегда дал себе слово вычеркивать из памяти все плохое. Уверен, что после «Урала», который стал для меня домом, делать этого не придется. (Александр Львов)

Полностью интервью Павла Погребняка — здесь