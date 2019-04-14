Был ли пенальти в матче "Динамо" – "Краснодар"? Мнение Сергея Хусаинова

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал "СЭ" эпизод с неназначенным пенальти в ворота "Динамо" на 49-й минуте матча 23-го тура РПЛ с "Краснодаром". Судья Евгений Турбин не зафиксировал одиннадцатиметровый, когда хавбек "быков" Дмитрий Стоцкий попал в руку динамовцу Роману Евгеньеву.

– Пенальти был 100 процентов, – заявил Хусаинов. – Преимущество однозначно было получено. Случись такой момент в середине поля – свисток прозвучал бы незамедлительно. (Евгений Белоусов)