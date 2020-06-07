Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков после товарищеского матча с «Локомотивом» (1:1) подчеркнул, что не видел на игре нового тренера «железнодорожников» Марко Николича. 40-летний серб находится на карантине.

— Мы не общались с Черчесовым, я его даже не видел. Может, сразу уехал после матча. Николича не видел, говорят, что он проходит карантин. Был весь тренерский штаб «Локомотива», который работал с Семиным. Всех были рады видеть, но Николича мы не видели, — сказал Новиков в прямом эфире клубного Instagram.