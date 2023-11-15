Булыкин считает, что «Локомотив» будет до последнего бороться за медали в этом сезоне РПЛ

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин подвел итоги первого круга для железнодорожников.

«К сожалению, впечатление не такое, как во второй части прошлого сезона, когда команда провела мощнейший отрезок. Мне кажется, «Локомотив» еще наберет ход, потому что будет зимняя пауза и это отличная возможность привести футболистов к оптимальному состоянию. «Локомотиву» не хватает стабильности и где-то удачи, потому что зачастую создается много моментов, но очень часто подводит реализация. Я прогнозирую, что «Локомотив» до последнего будет бороться за медальную тройку в этом сезоне», — приводит Metaratings слова Булыкина.

«Локомотив» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 24 очками. Команда отстает от идущего третьим «Динамо» на одно очко.