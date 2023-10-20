Булыкин рассказал, с какими чувствами будет следить за матчем «Локомотив» — «Динамо»

Бывший нападающий московских «Динамо» и «Локомотива Дмитрий Булыкин рассказал, с какими чувствами будет следить за предстоящим столичным дерби команд.

«Меня многое связывает и с «Локомотивом», и с «Динамо». Но железнодорожники сейчас мне симпатичнее, потому что у них в составе играет больше россиян. Однако я выступал и в одной, и в другой команде. Поэтому буду болеть за красивый футбол, и пусть победит сильнейший», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

Матч «Локомотив» — «Динамо» пройдет 21 октября. Начало — в 16.30 по мск.

После 11 туров «Локомотив» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Динамо» — шестой (17 очков).