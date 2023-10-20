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Сегодня, 19:37

Булыкин рассказал, с какими чувствами будет следить за матчем «Локомотив» — «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий московских «Динамо» и «Локомотива Дмитрий Булыкин рассказал, с какими чувствами будет следить за предстоящим столичным дерби команд.

«Меня многое связывает и с «Локомотивом», и с «Динамо». Но железнодорожники сейчас мне симпатичнее, потому что у них в составе играет больше россиян. Однако я выступал и в одной, и в другой команде. Поэтому буду болеть за красивый футбол, и пусть победит сильнейший», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

Матч «Локомотив» — «Динамо» пройдет 21 октября. Начало — в 16.30 по мск.

После 11 туров «Локомотив» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Динамо» — шестой (17 очков).

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11233673-bulykin-priznalsya-za-kogo-budet-bolet-v-stolichnom-derbi-lokomotiva-i-dinamo.html
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
Результаты / календарь
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30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

 9
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Федор Чалов

ЦСКА

 6
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Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
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Спартак

 4
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ЦСКА

 3
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
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