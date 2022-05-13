Булыкин: «Нагрузка в кубке может помешать «Динамо» в субботней игре чемпионат»

Экс-нападающий «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча своих бывших команд в 29-м туре Тинькофф РПЛ. Игра состоится в субботу, 14 мая.

«Нагрузка в кубке может помешать в субботней игре чемпионата. Но бело-голубые достаточно легко прошли «Аланию», так что нагрузка не должна быть большая, а пять дней — достаточно, чтобы восстановиться. Все зависит от того, насколько «Локомотив» мотивирован на победу, не имея турнирной мотивации. Думаю, «железнодорожники» сыграют на пределе своих возможностей, а состав у них хороший. Тем не менее, динамовцам отступать некуда, если они хотят взять второе место. И у них достаточно хорошо поставлена игра, чтобы этого добиться», — цитирют «Известия» Булыкина.

После 28 туров «Динамо» идет на 2-м месте с 52 очками, а «Локомотив» — на 6-м, набрав 44 очка.