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Булыкин: «Нагрузка в кубке может помешать «Динамо» в субботней игре чемпионат»

Булыкин поделился ожиданиями от матча РПЛ между «Динамо» и «Локомотивом»
Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-нападающий «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча своих бывших команд в 29-м туре Тинькофф РПЛ. Игра состоится в субботу, 14 мая.

«Нагрузка в кубке может помешать в субботней игре чемпионата. Но бело-голубые достаточно легко прошли «Аланию», так что нагрузка не должна быть большая, а пять дней — достаточно, чтобы восстановиться. Все зависит от того, насколько «Локомотив» мотивирован на победу, не имея турнирной мотивации. Думаю, «железнодорожники» сыграют на пределе своих возможностей, а состав у них хороший. Тем не менее, динамовцам отступать некуда, если они хотят взять второе место. И у них достаточно хорошо поставлена игра, чтобы этого добиться», — цитирют «Известия» Булыкина.

После 28 туров «Динамо» идет на 2-м месте с 52 очками, а «Локомотив» — на 6-м, набрав 44 очка.

Источник: https://iz.ru/1333652/aleksei-fomin/kluby-biutsia-za-metall-kak-izmenitsia-tablitca-rpl-za-tur-do-finisha
Дмитрий Булыкин
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И В Н П +/- О
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 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
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