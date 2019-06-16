Булыкин хочет стать депутатом. "СЭ" вспоминает 7 фактов его карьеры

Вчера, 15 июня, бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в своем Инстаграме объявил, что стал кандидатом в депутаты Московской городской думы.

"Мне необходима поддержка жителей в реализации главных целей, которые я ставлю перед собой – развивать детский и юношеский спорт в Москве, а также обеспечивать для всех москвичей возможность заниматься спортом и вести здоровый образ жизни", – написал Булыкин в обращении.

По этому поводу "СЭ" вспоминает семь фактов из карьеры экс-игрока.

Семь фактов из карьеры Булыкина: от варежек до диссертации