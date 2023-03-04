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Булатов: «Не уверен, что Дзюба способен привнести краски в игру «Локомотива»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-футболист и тренер «Торпедо» Виктор Булатов сомневается, что новичок «Локомотива» Артем Дзюба сможет реанимировать карьеру в составе красно-зеленых.

«Ему 34, думаю, что кардинально выйти на высокий уровень и запустить заново карьеру он не сможет. Был простой в полгода, не играл, возраст поджимает. Тенденция современного футбола — мобильность. Нужно, чтобы 10 полевых игроков не выпадали из ритма, чтобы было движение, креативность. Дзюба в этом плане выпадает. И по движению не успевает, и скорость уже не та. Голы он забьет, принесет пользу, при верховых подачах он силен. Но я не уверен, что он способен привнести краски в игру «Локомотива» и радикально изменить свою карьеру», — цитирует Metaratings.ru Булатова.

В феврале этого года Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. 34-летний нападающий принял участие в двух матчах четвертьфинала FONBET Кубка России.

Источник: https://metaratings.ru/news/bulatov-ne-uveren-chto-dzyuba-sposoben-privnesti-kraski-v-igru-lokomotiva-i-radikalno-izmenit-svoyu-kareru-232549/
Артем Дзюба
Виктор Булатов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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И В Н П +/- О
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 18 1 11 6 22-34 14
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
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