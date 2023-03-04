Булатов: «Не уверен, что Дзюба способен привнести краски в игру «Локомотива»

Экс-футболист и тренер «Торпедо» Виктор Булатов сомневается, что новичок «Локомотива» Артем Дзюба сможет реанимировать карьеру в составе красно-зеленых.

«Ему 34, думаю, что кардинально выйти на высокий уровень и запустить заново карьеру он не сможет. Был простой в полгода, не играл, возраст поджимает. Тенденция современного футбола — мобильность. Нужно, чтобы 10 полевых игроков не выпадали из ритма, чтобы было движение, креативность. Дзюба в этом плане выпадает. И по движению не успевает, и скорость уже не та. Голы он забьет, принесет пользу, при верховых подачах он силен. Но я не уверен, что он способен привнести краски в игру «Локомотива» и радикально изменить свою карьеру», — цитирует Metaratings.ru Булатова.

В феврале этого года Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. 34-летний нападающий принял участие в двух матчах четвертьфинала FONBET Кубка России.