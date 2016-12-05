Букмекеры не видят фаворита в матче "Арсенал" Т – "Анжи"

5 декабря состоится матч 17-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Арсенал" Т – "Анжи". Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Арсенал" Т – "Анжи"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,69 – Н 2,86 – П2 3,14

Трансляция матча "Арсенал" Т – "Анжи" 5 декабря

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" Т – "Анжи".

Прямая трансляция матча "Арсенал" Т – "Анжи" 5 декабря на канале "Матч! Футбол 3".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Арсенал" Т – "Анжи"

Валерий КЕЧИНОВ, бывший полузащитник "Спартака" и "Сатурна" – 1:1. Несмотря на необходимость победы, не видно, за счет чего туляки могут ее добиться, – поставленной игры у них нет. "Анжи" же в последнем туре уверенно победил, но так как выступать махачкалинцам предстоит в гостях, то будет ничья.

Андрей КУЗИЧЕВ, корреспондент отдела футбола "СЭ" – 0:0. У меня те же аргументы, что и у нашего уважаемого эксперта. Также думал про 1:1, но уж слишком много у нас совпадений, поэтому поставлю на безголевую ничью, чему может поспособствовать декабрьский тульский газон.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +2=0-5, 8 – 10.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 22 мая 1999 года Чемпионат ФНЛ "Анжи" – "Арсенал" Т 1:0 10 сентября 1999 года Чемпионат ФНЛ "Арсенал" Т – "Анжи" 1:0 28 июня 2004 года Чемпионат ФНЛ "Анжи" – "Арсенал" Т 2:0 17 октября 2004 года Чемпионат ФНЛ "Арсенал" Т – "Анжи" 1:2 14 августа 2016 года Чемпионат РФПЛ "Анжи" – "Арсенал" Т 1:0

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

* Самый первый матч в истории противостояния с "Анжи" в июне 1998 года "Арсенал" выиграл со счетом 5:2, но с тех пор туляки ни разу не забивали махачкалинцам больше одного мяча.

* Туляки хуже все в премьер-лиге играют на своем поле. В семи матчах они добыли всего одну победу (единственную при этом в сезоне) – 1:0 против "Рубина" во 2-м туре.

* В последний раз "Анжи" играл в Туле в 2004 году в рамках первой лиги. Тогда махачкалинцы добыли первую выездную победу в истории противостояния с "Арсеналом" – 2:1.

* "Анжи" входит в четверку лучших команд премьер-лиги по игре на выезде. В восьми гостевых матчах махачкалинцы набрали 10 очков.

ЦИТАТЫ

Сергей КИРЬЯКОВ, главный тренер "Арсенала":

– В матче с "Рубином" мы играли от соперника. В первом тайме хозяева почти ничего не создавали. Во втором тайме тоже все было нормально в обороне. Все решила одна ошибка. В моменте с голом на середине поля нужно было фолить, не давать сделать пас. Но нам не хватило скорости. Жонатас убежал и реализовал первый же момент.

Павел ВРБА, главный тренер "Анжи":

– Игру с "Амкаром" начали не совсем удачно: после грубой ошибки нам забили гол. Потом была еще одна ошибка, и результат мог повториться. Игроки к положению отнеслись ответственно, хотя поначалу действовали растянуто, некомпактно. Нам помогло то, что мы сравняли счет в конце первого тайма. Во втором тайме забили два и выиграли. Я очень рад, нам очень нужна была эта победа.