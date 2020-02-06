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Будущее Семина. Чемпионство — маст-хэв? Live с Короткиным и Алексеевым — в 15.00

13:00

6 февраля в 15.00 — большой футбольный эфир на YouTube-канале «СЭ». Обозреватели нашего издания Вячеслав Короткин и Констаниин Алексеев обсудят самые важные новости последних дней. Ведущая — Мария Маркова.

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Ждем ваших вопросов по номеру +7 925 901-01-00

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