6 февраля в 15.00 — большой футбольный эфир на YouTube-канале «СЭ». Обозреватели нашего издания Вячеслав Короткин и Констаниин Алексеев обсудят самые важные новости последних дней. Ведущая — Мария Маркова.

— Сборную России пытаются не пустить на ЧМ-2022? Пока только в СМИ

— Кокорин: развязка близко?

— Новый шеф-скаут «Спартака». Зачем его взяли у ЦСКА?

— «Спартак» — «Локо»: дебют Соболева, сэйвы Медведева

— Будущее Юрия Семина. Чемпионство — маст-хэв?

Ждем ваших вопросов по номеру +7 925 901-01-00