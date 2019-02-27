Будун Будунов: "Я не знаю какого года рождения Шапи, пусть органы этим занимаются"

Председатель Федерации футбола Дагестана Будун Будунов заявил, что ему ничего неизвестно о махинациях с датой рождения нападающего "Краснодара" Магомеда-Шапи Сулейманова.

По официальным данным махачкалинец родился 16 декабря 1999 года, но паблик ВГИК привел аргументы, что игрок значительно старше.

- В первый раз такое слышу, - сказал Будунов. - Я не знаю, какого он года рождения, пусть органы этим занимаются. Не думаю, что ему был смысл подделать документ. Для чего?

- Чтобы было легче пробиться в профессионалы.

- Он же уже пробился. Тогда для чего ему менять возраст? Я смысла не вижу подделывать документы в футболе. Это же не единоборства, чтобы медали завоевывать по молодости.

- Говорится, что в детско-юношеской карьере Шапи выступал за команды 1996 года рождения в двух турнирах…

- Поверьте мне, я не владею информацией. (Арман Мкртчян)