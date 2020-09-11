Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско — об информации о возможном уходе защитника Самюэля Жиго. Ранее сообщалось, что «Лион» заинтересован в 26-летнем футболисте.

— Какова вероятность ухода Жиго?

— По поводу Жиго уже говорил: перед «Спартаком» стоят высокие цели, для достижения которых нужны сильные футболисты, а также лидеры команды. Самюэль — один из наших лидеров. Не только он, многие прибавили в последнее время — Айртон, Понсе, Джордан. Хорошо, что на наших футболистов обращают внимание клубы с мировым именем. Это означает, что мы на верном пути. Но пока я тренер «Спартака», буду биться за то, чтобы лидеры оставались. (Константин Алексеев)

В текущем сезоне Жиго провел 6 матчей за красно-белых и забил один гол. Защитник выступает в московском клубе с 2018 года. Его контракт со «Спартаком» действует до 30 июня 2022-го. Transfermarkt.de оценивает француза в 9 миллионов евро.