Будет ли в РПЛ женщина работать главным арбитром? Отвечает Кашшаи

Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи оценил вероятность работы Анастасии Пустовойтовой на матчах РПЛ.

— Анастасия Пустовойтова работала главным арбитром на матчах ФНЛ и резервным арбитром в РПЛ. Собираетесь ли вы ее или другую женщину использовать в качестве главного арбитра на матче РПЛ? — вопрос Кашшаи.

— Списки уже составлены. Пустовойтова в списках на ФНЛ-1 и ФНЛ-2, она будет работать там. Мы не знаем, что может случиться в будущем, но работа в РПЛ — это не подарок. Если арбитр хорошо работает, то совсем не важен его пол. Но вам нужно понимать, что у арбитров нет короткого пути. Не бывает такого, что ты отсудил пару матчей, а затем сразу стал судьей ФИФА. Это у игроков может быть такое: тренер увидел, что футболист талантливый — и поднял его из ЮФЛ в РПЛ. А у судей прогресс пошаговый. Подчеркну, что для нас важно качество судьи, а не пол. У всех есть шанс, как у мужчин, так и у женщин. И я хочу сказать, что у нас есть и другие женщины-арбитры. И им для работы необходимо пройти те же фитнес-тесты, что и мужчинам. Если кто-то не готов, то не может судить.

— Планируется ли отказаться от географического принципа назначения арбитров?

— Пока мы не собираемся отказываться от этого. В России это давняя традиция, и мы не хотим сейчас ее нарушать.

Сезон-2021/22 в Тинькофф чемпионате России стартует 23 июля матчем «Ростов» — «Динамо».