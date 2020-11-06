Будет ли переигран матч «Краснодар» — «Рубин» — что сегодня решил апелляционный комитет?
По информации «СЭ», сегодня апелляционный комитет РФС отклонил апелляцию «Рубина», пытавшегося обжаловать решение КДК РФС и добиться переигровки матча 11-го тура Тинькофф чемпионата России с «Краснодаром» (1:3).
Казанский клуб настаивал, что арбитр Михаил Вилков допустил техническую ошибку: нарушил протокол ВАР и прибег к просмотру видеозаписи после того, как игра была возобновлена. Значит, матч нужно переиграть.
На самом же деле судья совершил методическую, а не техническую ошибку. КДК протест «Рубина» отклонил.
Соответствующие объяснения после матча дал эксперт «СЭ», а вчера РФС опубликовал подробное экспертное мнение советника генерального секретаря РФС Дэвида Эллерея. Он еще раз подтвердил, что решение Вилкова не может рассматриваться как причина для объявления результата игры недействительным или для переигровки. (Александр Бобров)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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