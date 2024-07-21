Брызгалов согласился со своим удалением в матче с «Динамо»

Защитник «Факела» Сергей Брызгалов в разговоре с «СЭ» оценил момент с удалением в матче 1-го тура РПЛ против «Динамо» (1:3).

«Ничего не думаю по моменту с удалением. Произошло то, что произошло. Чистое удаление, я считаю», — сказал Брызгалов «СЭ».

31-летний защитник получил вторую желтую карточку на 90+7-й минуте. После удаления Брызгалов ударил по световым панелям в подтрибунном помещении и сломал их.

В следующем туре «Динамо» 27 июля на своем поле примет «Локомотив», в этот же день «Факел» дома сыграет с «Акроном».