Бразильский журналист сообщил, что вингер «Торпедо» Жажа не играет по дисциплинарным причинам

Бразильский журналист Фабио Алейшо сообщил, что его соотечественник, вингер «Торпедо» Жажа не принимал участия в последних матчах автозаводцев из-за проблем с дисциплиной.

«Бразильский полузащитник Жажа не играл в последних двух играх «Торпедо». Насколько мне известно, его сняли с матчей по дисциплинарным причинам. В «Атлетико Паранаэнсе» у Жажа была та же проблема», — приводит слова Алейшо Sport24.

22-летний бразилец перешел в московский клуб минувшей зимой на правах аренды из «Атлетико Паранаэнсе» и сыграл в четырех матчах РПЛ, не отметившись результативными действиями.