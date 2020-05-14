РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Брайн Идову: «У «МЮ» есть Фергюсон, а у «Локомотива» — Юрий Палыч»

14 мая 2020, 23:40
Теги:

Защитник «Локомотива» Брайн Идову поблагодарил главного тренера Юрия Семина за совместную работу.

Ранее руководство клуба объявило о том, что не будет продлевать с Семиным контракт, который заканчивается 31 мая.

— У «Манчестер Юнайтед» есть Сэр Алекс Фергюсон, у «Арсенала» — Арсен Венгер... а у «Локомотива» есть Юрий Палыч! — написал Идову в Instagram. — Спасибо за все, коуч! Вы навсегда останетесь в сердцах болельщиков и всех в футбольном клубе! Молоды сердцем и душой! Всем бы вашу энергию и страсть!

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 8667
Все опросы
«Локомотив» без Юрия Семина: вы можете себе такое представить?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Семин и «Локомотив»: это все




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир