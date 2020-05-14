Брайн Идову: «У «МЮ» есть Фергюсон, а у «Локомотива» — Юрий Палыч»
14 мая 2020, 23:40
Защитник «Локомотива» Брайн Идову поблагодарил главного тренера Юрия Семина за совместную работу.
Ранее руководство клуба объявило о том, что не будет продлевать с Семиным контракт, который заканчивается 31 мая.
— У «Манчестер Юнайтед» есть Сэр Алекс Фергюсон, у «Арсенала» — Арсен Венгер... а у «Локомотива» есть Юрий Палыч! — написал Идову в Instagram. — Спасибо за все, коуч! Вы навсегда останетесь в сердцах болельщиков и всех в футбольном клубе! Молоды сердцем и душой! Всем бы вашу энергию и страсть!
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