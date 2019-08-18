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Брайн Идову: «Семин зарядил «Локомотив» в перерыве хорошим тоном»

18 августа 2019, 23:30
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Защитник «Локомотива» Брайн Идову подвел итоги матча с «Динамо» (2:1) в шестом туре чемпионата России.

?- Эмоциональная игра, московское дерби. Хотелось победить и порадовать фанатов, — цитирует Идову официальный сайт «Локомотива». — Во втором тайме были близки к голу, Лещук тащил, но мы смогли забить в конце. Выстояли, победили. Берем очки в важном матче.

— Готовил эту речь перед игрой?

— Нет, я просто знал, что мы победим (смеется).

— Знали, что игра с «Динамо» станет для Семина 600-й в чемпионатах России?

— Нет, но хорошо, что получилось поздравить его победой. Теперь понятно, почему он зарядил нас в перерыве хорошим тоном. Мы проснулись, вышли на второй тайм заряженными. Игра пошла без центра поля. Конечно, наелся в контратаках. Нужно продолжать на этой мажорной ноте.

Дополнительная информация

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/20672

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