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Братья Кокорины прибыли на заседание в Пресненский суд

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Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и его брат Кирилл прибыли на очередное заседание в Пресненский суд Москвы по делу об участии в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года вместе с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и детским футбольным тренером Александром Протасовицким.

Братья КокориныМамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

 

 

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