«Братская любовь» по-краснодарски: совместное фото Игнатьева и Сулейманова

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опубликовал в своем Instagram фотографию с партнером по команде, форвардом Магомедом-Шапи Сулеймановым.

— Братская (затем идет смайлик в виде сердечка. — Прим. «СЭ»), — подписал фото Игнатьев.

«Краснодар» после 11 туров занимает четвертое место с 23 очками в турнирной таблице РПЛ.

В текущем сезоне Игнатьев провел 16 матчей за «быков» и забил один гол. Сулейманов — 16 игр и 6 забитых мячей.