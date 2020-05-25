Бранислав Крунич: «Перед финалом Кубка России Слуцкий привез на базу Харламова и Батрутдинова»

Экс-полузащитник «Москвы» Бранислав Крунич поделился мнением о главном тренере «Рубина» Леониде Слуцком. Ранее они вместе работали в столичной команде.

— Наверное, Леонид Викторович хотел вернуться в Россию, и вариант с «Рубином» появился раньше остальных, — цитируют Крунича «Известия». — Все знают, что он — хороший специалист. Если Слуцкий не поднимется с казанской командой, то, наверное, скоро его заберет другой топовый российский клуб. Думаю, для него главным было вернуться домой.

Вспоминали времена совместной работы. Он сказал, что сейчас я выгляжу моложе, чем когда играл в футбол (смеется). Пообщались о жизни, ничего особенного. Сделали фото на память.

— Слуцкий часто прибегает к нестандартным способам мотивации для сплочения команды. Можете что-то вспомнить из своей работы с ним?

— У нас был финал Кубка России против «Локомотива» в 2007 году, и Слуцкий позвал на базу перед матчем комиков Гарика Харламова и Тимура Батрутдинова. Они показывали нам свои миниатюры. Наверное, это должно было расслабить команду перед важным матчем. Но, видимо, не получилось, так как финал мы проиграли, пропустив в дополнительное время (0:1).

Это было на нашей базе, в том помещении, где обычно проходили занятия по теоретической подготовке. Но не помню всех подробностей: какие были шутки, матерились ли они. Все-таки это было уже 13 лет назад.