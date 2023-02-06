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Крунич: «Шатара хороший футболист, уверен, что процесс адаптации в чемпионате России пройдет быстро»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Москвы» Бранислав Крунич оценил перспективы новичка «Ахмата» Милоша Шатары в российском чемпионате.

«Он хороший футболист, уверен, что процесс адаптации пройдет быстро, так как балканцам надо мало времени, чтобы привыкнуть к России. Надеюсь, что Милош сможет показать свои лучшие качества. Парень хорошо действует на втором этаже, читает игру, левша. Плюс его позвал в Грозный знакомый тренер, Сергей Ташуев до этого работал в солигорском «Шахтере». Шатаре будет проще проявить себя. Желаю ему и «Ахмату» достойно провести вторую часть сезона», — приводит слова Крунича Betonmobile.ru.

Шатара перешел в «Ахмат» этой зимой из солигорского «Шахтера». Его контракт с грозненским клубом рассчитан до лета 2026 года.

По итогам 17 туров «Ахмат» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков.

Источник: https://betonmobile.ru/branislav-krunich-shatara-horoshiy-futbolist-on-prineset-polzu-ahmatu
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
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Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
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 - : -
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