«Брал тебя молодую и красивую, а сейчас еще красивее». Карпин поздравил жену с днем рождения
17:02
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поздравил с днем рождения свою супругу Дарью. Пара состоит в браке с 2017 года.
«С днем рождения, любимая! Брал тебя молодую и красивую, а сейчас еще красивее! Да еще и двух принцесс мне подарила! Спасибо, родная! Очень тебя люблю», — написал Карпин в Instagram.
С Днём Рождения любимая ??? @dasha.karpina брал тебя молодую и красивую, а сейчас ещё красивее??? да ещё и двух принцесс мне подарила!!! Спасибо родная??? Очень тебя люблю??? #карпин #karpin #futbol #football #футбол #фкростов #fcrostov #rostovondon #ростовнадону