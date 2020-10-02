«Брал тебя молодую и красивую, а сейчас еще красивее». Карпин поздравил жену с днем рождения

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поздравил с днем рождения свою супругу Дарью. Пара состоит в браке с 2017 года.

«С днем рождения, любимая! Брал тебя молодую и красивую, а сейчас еще красивее! Да еще и двух принцесс мне подарила! Спасибо, родная! Очень тебя люблю», — написал Карпин в Instagram.