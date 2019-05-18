Божович считает, что "Спартак" добился победы благодаря лучшей игре в дебюте таймов

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович прокомментировал поражение в матче 29-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:2).

– "Крылья" не в первый раз сперва пропускают, а потом возвращаются в игру. Так было и в матче с "Зенитом", и с "Ахматом", – сказал Божович в эфире канала "Матч! Премьер". – У "Спартака" было два периода в начале каждого тайма, когда они играл лучше, в результате чего забили оба гола. После этого мы пытались что-то сделать, бросили все силы на поле, но, к сожалению, не успели сравнять счет.

Может быть сказалась нервозность, может качество игроков "Спартака". Могу сказать, что мы сами сделали много ошибок. Было очень много брака. С точки зрения эмоций к команде нет претензий. Они бились до конца.