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Божович считает, что «Крыльям Советов» не повезло в матче с «Уралом»

17:31
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Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович после поражения от «Урала» (2:3) в матче 19-го тура чемпионата России подвел итоги встречи, информирует пресс-служба самарцев.

— Думаю, что мы начали эту игру очень хорошо, агрессивно, смогли забить гол и имели еще один момент с участием Зиньковского, — приводит слова Божовича пресс-служба самарцев. — Потом мы пропустили, очень плохо начали второй тайм, пропустив еще. Ребята играли, старались, имели хорошие подходы, но соперник забил третий мяч. Претензий к игрокам у меня нет. Сегодня было видно, как они были хорошо заряжены. К сожалению, нам сегодня не повезло.

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Крылья Советов — Урал

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