Божович считает, что "Арсенал" заслужил победу над "Крыльями Советов"

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович после матча второго тура РПЛ с "Арсеналом"​ (2:3) выразил мнение, что тульская команда заслужила победу, сообщает официальный сайт самарцев.

– Мы начали матч неуверенно. "Арсенал" играл лучше и забил нам два быстрых мяча. Мы поздно "проснулись", забили в конце тайма и не пропустили. Во второй половине "Крылья" играли лучше. Мы прибавили в движении, сохранили интригу до конца, но не создавали острых моментов. Думаю, что Тула заслужила победу, – приводит слова Божовича пресс-служба самарской команды.

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