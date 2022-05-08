«Так нельзя убивать российский футбол». Божович раскритиковал судейство в матче против «Краснодара»

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал ничью тульского клуба в матче против «Краснодара» в рамках 28-го тура Тинькофф РПЛ.

«Вы видели момент с перебитым пенальти? За что его назначили? Я 10 раз пересмотрел, вратарь стоит на месте. За что назначили повторный? Так нельзя убивать российский футбол! Это неправильно! Я просто не понимаю этого. Это просто катастрофа. Будем ли подавать в ЭСК? А что это мне даст? Если мы хотим вытаскивать наш футбол, надо как-то помогать, — приводят слова Божовича «Тульские новости».

«Арсенал» (23 очка) занимает последнее место в турнирной таблице, но у туляков остаются шансы на сохранение прописки в РПЛ. «Краснодар» (46) располагается на пятой строчке.