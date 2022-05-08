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«Так нельзя убивать российский футбол». Божович раскритиковал судейство в матче против «Краснодара»

Главный тренер «Арсенала» остался недоволен судейством в матче против «Краснодара»
Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал ничью тульского клуба в матче против «Краснодара» в рамках 28-го тура Тинькофф РПЛ.

«Вы видели момент с перебитым пенальти? За что его назначили? Я 10 раз пересмотрел, вратарь стоит на месте. За что назначили повторный? Так нельзя убивать российский футбол! Это неправильно! Я просто не понимаю этого. Это просто катастрофа. Будем ли подавать в ЭСК? А что это мне даст? Если мы хотим вытаскивать наш футбол, надо как-то помогать, — приводят слова Божовича «Тульские новости».

«Арсенал» (23 очка) занимает последнее место в турнирной таблице, но у туляков остаются шансы на сохранение прописки в РПЛ. «Краснодар» (46) располагается на пятой строчке.

Источник: https://newstula.ru/fn_949463.html

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П1

20%

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15%

1.80
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ЦСКА 0
Сочи 1
Матч завершен

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

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24%

1.52

Обе забьют - да

26%

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ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
ФК Арсенал (Тула)
ФК Краснодар
Миодраг Божович
1
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3
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4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
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