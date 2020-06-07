Божович провел первую тренировку «Крыльев Советов» после двухнедельного карантина
18:50
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович вернулся в расположение клуба после двухнедельного карантина.
— «Крылья» теперь в полном составе — двухнедельный карантин Миодрага Божовича, Войо Чалова, Милорада Байовича, Дениса Поповича, Паула Антона и Деяна Радонича завершен, — говорится в Instagram клуба.
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