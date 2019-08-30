Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал результат матча 8-го тура чемпионата России против «Динамо» (0:0).

— Можно поздравлять вас с этой ничьей, или вы рассчитывали на большее?

— Рассчитывали на большее, надеялись, что можем выиграть, — сказал Божович в эфире канала «Матч Премьер». — Думаю, что игра была интересная. Были моменты у «Динамо» и у нас. Что сказать? Самое главное, что не проиграли, хотя могли, как вы сказали, получить в концовке в свои ворота.

— Что происходит в концовках с «Крыльями Советов»?

— Не думаю, что это потеря концентрации, просто мы очень хотели выиграть, поэтому бежим вперед до последних минут. К сожалению, пропускаем необязательные голы. Но это футбол, бывает. Не только мы пропускаем на последних минутах, но и многие команды.

— Вы рассчитываете на то, что кого-то приобретут, или главное не потерять тех, кто уже в команде?

— И одно, и другое. Не потерять тех, кто уже в команде, и, может быть, кого-то приобрести.

— Но потери могут быть?

— Все может быть, но не думаю, что будут.

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