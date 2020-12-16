Боярский: «Спартак» разучился играть в футбол. После такого мордобоя будет сложно прийти в себя»

Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал победу сине-бело-голубых над «Спартаком» (3:1) в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ.

— «Зенит» забил четыре мяча, ни одного не забил «Спартак», — заявил Боярский «СЭ». — «Спартак» разучился играть в футбол. Они трусливо играли, а «Зенит» ничего не дал им сделать — и перебегали, и перебили, игроки лучше были, и Азмун как всегда был на высоте. Конечно же, и Дзюба помог. Мы вышли на финишную черту — нет сомнений, что «Зенит» будет чемпионом и в этом году, и в год столетия клуба.

— «Спартак» выпал из чемпионской гонки?

— Нет, не выпал, он будет пытаться, но после такого мордобоя сложно прийти в себя.

— Вас не удивило такое доминирование «Зенита»?

— Нет, все логично. «Зенит» доказал свою состоятельность. Лучше не придумаешь. Мастерски. Молодцы. Доказали, что они лучше, чем «Спартак».

(Константин Колмаков)