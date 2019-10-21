Бородюк, Тихонов и Титов сыграют в матче в честь 90-летия Льва Яшина

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк, а также экс-полузащитники «Спартака» Андрей Тихонов и Егор Титов примут участие в матче, посвященном 90-летию со дня рождения прославленного советского вратаря Льва Яшина, информирует сайт «Динамо». Встреча пройдет во вторник в манеже ЦСКА и начнется в 15.30.

На поле сойдутся команды московского «Динамо» под руководством Анатолия Бышовца и сборной СССР — ее тренируют Евгений Ловчев и Михаил Гершкович.

За «Динамо» сыграют: Андрей Сметанин, Александр Уваров, Василий Фролов (вратари), Ансар Аюпов, Александр Бородюк, Дмитрий Булыкин, Сергей Гришин, Ролан Гусев, Денис Клюев, Игорь Колыванов, Эрик Корчагин, Виктор Лосев, Юрий Ментюков, Сергей Некрасов, Андрей Новгородов, Сергей Подпалый, Максим Ромащенко, Александр Смирнов.

За сборную СССР: Ринат Дасаев, Руслан Нигматуллин, Алексей Прудников (вратари), Нериюс Бараса, Дмитрий Кузнецов, Андрей Каряка, Сергей Кирьяков, Юрий Ковтун, Олег Корнаухов, Эдуард Маркаров, Евгений Милёшкин, Хорен Оганесян, Альберт Саркисян, Егор Титов, Андрей Тихонов, Вагиз Хидиятуллин, Дмитрий Хлестов, Сергей Шавло, Валерий Шмаров, Александр Шмарко, Эрик Яхимович.