Борис Ротенберг сообщил, что контракт Кокорина с «Сочи» пока не подписан

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг сообщил, что клуб еще не подписал контракт с нападающим «Зенита» Александром Кокориным.

— Ситуация непростая, договоренности между «Сочи» и «Зенитом» пока нет. Контракт не подписан. Надеемся, что Саша все-таки станет игроком «Сочи», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

21 января «Сочи» объявил о достижении договоренности по переходу форварда на правах аренды, на следующий день генеральный директор «Зенита» подтвердил эту информацию, но агент и отчим игрока Кирилл Логинов заявил, что футболист не собирается уходить из петербургского клуба. До конца января нападающий находился на сборе с основным составом сине-бело-голубых, а в феврале продолжил подготовку к весенней части сезона-2019/20 в расположении «Зенита-2», который играет в третьем по силе дивизионе чемпионата России. 13 февраля Кокорин в составе второй команды «Зенита» отправился на сбор в Турцию. В эти дни там же к возобновлению сезона готовятся «Зенит» и «Сочи».