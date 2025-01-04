Борис Игнатьев назвал свою тройку лучших тренеров РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о тренерах РПЛ, на которых стоит обратить внимание.

«Я бы выделил фрагментарно Станковича из «Спартака», наверное... Галактионова еще — с молодняком показывает неплохие результаты из «Локомотива». Мусаев лидирует с «Краснодаром» — ну и все, наверное», — сказал Игнатьев Vprognoze.ru.

«Краснодар» — лидер чемпионата России с 39 очками, «Зенит» уступает ему по дополнительным показателям. «Спартак» замыкает тройку сильнейших с 37 баллами.