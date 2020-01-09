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«Большое спасибо всем». Дзюба — о попадании в символическую сборную десятилетия «Зенита»

17:59
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Болельщики «Зенита» определились с символической сборной лучших игроков клуба по итогам десятилетия (2010-2019), сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. Форвард Артем Дзюба, который был включен в эту команду, обратился к фанатам в своем Instagram.

«Большое спасибо всем, кто за меня голосовал! Очень приятно» — подписал фото Дзюба.

Полностью символическая сборная выглядит следующим образом: Малафеев — Кришито, Ломбертс, Иванович, Анюков — Тимощук, Витсель, Данни, Аршавин — Халк, Дзюба.

Запасные: Лодыгин, Жирков, Гарай, Нету, Денисов, Широков, Зырянов, Азмун, Рондон, Ал. Кержаков.

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