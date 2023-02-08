Болельщики «Спартака» подарили команде баннер со Старостиным

Игроки «Спартака» встретитились с болельщиками перед дневной тренировкой 7 февраля. Команде подарили баннер с изображением легенды клуба Николая Старостина.

«Перед дневной тренировкой встретились с болельщиками и приняли в подарок баннер с Николаем Петровичем Старостиным. Один — за всех, и все — за одного!» — написала пресс-служба «Спартака» в Telegram-канале.