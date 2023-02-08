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Сегодня, 00:26

Болельщики «Спартака» подарили команде баннер со Старостиным

Евгений Козинов
Корреспондент
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Игроки «Спартака» встретитились с болельщиками перед дневной тренировкой 7 февраля. Команде подарили баннер с изображением легенды клуба Николая Старостина.

«Перед дневной тренировкой встретились с болельщиками и приняли в подарок баннер с Николаем Петровичем Старостиным. Один — за всех, и все — за одного!» — написала пресс-служба «Спартака» в Telegram-канале.

ФК Спартак (Москва)
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