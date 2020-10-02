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Болельщики «Спартака» объявили о разделении перед матчем с «Зенитом»

10:08
Болельщики «Спартака». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Болельщики «Спартака». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Накануне матча 10-го тура Тинькофф-чемпионата России с «Зенитом» болельщики «Спартака» обьявили о разделении на две независимые друг от друга структуры. Обьединение Supporters group объявило о своём выходе из состава «Фратрии».

«Мы — объединение болельщиков «Спартака» Supporters Group и ряд поддержавших нас коллективов, спешим довести до вас важную информацию!

После долгих внутренних совещаний, ряда встреч (как внутри коллектива, так и с авторитетными представителями многомиллионной армии нашей команды) мы приняли решение выйти из объединения болельщиков «Фратрия».

Мы продолжаем двигаться своим курсом. Уверенны, что накопленный нами опыт в поддержке команды, социальной активности, благотворительной деятельности, организации и проведению спортивно-массовых мероприятий, позволит нам и далее прославлять славное имя спартаковских болельщиков!

В связи с нашим выходом из «Фратрии» просим впредь не отождествлять нас с данной организацией и не считать заявления и акции «Фратрии» единым мнением и позицией всех болельщиков «Спартака».

Мы убедительно просим представителей СМИ и многочисленных блоггеров не спекулировать на данной теме! Мы были и есть единая трибуна — с общей целью поддержки и отстаивания интересов «Спартака». Везде и всегда!", — говорится в заявлении Supporters Group.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи




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