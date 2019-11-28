Болельщик «Зенита» получил 1 год 8 месяцев колонии за удар росгвардейца

Болельщик «Зенита» Артур Данилов получил 1 год 8 месяцев колонии за удар росгвардейца, сообщает «Фонтанка». Данилов принял участие в драке с сотрудниками правопорядка в перерыве матча «Зенит» — «Краснодар» 3 августа. Фанаты были недовольны малой площадью для курения и попытались сдвинуть ограждение. ОМОН пустил в ход дубинки, болельщики ответили подручными средствами.

На суде Данилов рассказал, что подробности инцидента помнит плохо. Он пояснил, что пытался пробраться к жене, находившейся на другом секторе. По пути увидел драку ОМОНа с болельщиками и «неожиданно для себя оказался в эпицентре событий».

Ранее за эту же драку к штрафам были приговорены Артем Прохоров и Алексей Антонов. Год колонии получил Денис Первачук. Последний из тех, кто попал под уголовное дело, Георгий Воеводин, может услышать приговор до Нового года.