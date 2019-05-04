Болельщик "Спартака"​ Виктор Лобановы женился на домашнем стадионе клуба "Открытие аарена", информирует mos.ru. ​Такая возможность появилась по инициативе столичных властей. 4 мая всем желающим предоставлена возможность заключать браки в 20 знаковых местах Москвы.

– С детства болею за футбольный клуб "Спартак", и такой шанс – пожениться на стадионе – выпадает далеко не всем, его нельзя было упускать.

Даша к футболу относится нейтрально, но вся квартира – в красно-белых цветах и флагах, у нее нет выбора! Шучу, – сказал Виктор. – На самом деле, она не возражала, скорее, наоборот: ей, как и мне, было интересно расписаться в таком необычном месте. Тем более она все-таки любит смотреть со мной футбол.

О возможности пожениться на одной из 20 площадок узнали непосредственно в загсе во время подачи заявления. А когда услышали про стадион, тут же согласились. Сотрудники загса попросили нас поделиться впечатлениями после церемонии, потому что это поистине новинка для Москвы.