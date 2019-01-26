11:33 | Футбол — РПЛ

Боккетти приступил к тренировкам, у Зе Луиша перевязана рука

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"Спартак" вышел на восстановительную тренировку после победы над "Зенитом" во втором матче катарского зимнего турнира.

К команде присоединился защитник Сальваторе Боккетти. Итальянец ещё не в общей группе, но уже занимается с физиотерапевтом. Это событие было отмечено традиционным "коридором". Также через коридор пропустили Дмитрия Комбарова, пропустившего несколько занятий, и Георгия Мелкадзе - он накануне забил первый гол за взрослую команду.

Нападающий Зе Луиш вышел на тренировку с перевязанной рукой, однако серьезной травмы по словам медицинского штаба "Спартака" у него нет.

"На бомбардирские навыки это не повлияет", - сказал Михаил Вартапетов.

 

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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