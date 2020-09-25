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Боккетти предлагали «Краснодару»

21:29
Сальваторе Боккетти. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Сальваторе Боккетти. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Как стало известно «СЭ», агент защитника «Вероны» Сальваторе Боккетти предложил своего клиента «Краснодару». 33-летний итальянец хотел бы получать постоянную игровую практику.

Однако в «Краснодаре» полностью заполнена легионерская заявка — 8 человек.

Кроме того, с бывшим игроком «Спартака» и «Рубина» общался недавно ушедший из «Химок» тренер Дмитрий Гунько, но подмосковная команда не готова удовлетворить финансовые запросы футболиста.

Наиболее вероятный сценарий для Боккетти — аренда на сезон в «Пескару» из серии В.

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