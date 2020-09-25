Боккетти предлагали «Краснодару»

Как стало известно «СЭ», агент защитника «Вероны» Сальваторе Боккетти предложил своего клиента «Краснодару». 33-летний итальянец хотел бы получать постоянную игровую практику.

Однако в «Краснодаре» полностью заполнена легионерская заявка — 8 человек.

Кроме того, с бывшим игроком «Спартака» и «Рубина» общался недавно ушедший из «Химок» тренер Дмитрий Гунько, но подмосковная команда не готова удовлетворить финансовые запросы футболиста.

Наиболее вероятный сценарий для Боккетти — аренда на сезон в «Пескару» из серии В.